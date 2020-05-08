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Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая

Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер.

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. … Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие)», сказал Кличко на брифинге в пятницу.

Смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, а также - автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов , добавил мэр.

Он отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение, или это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - подчеркул Кличко.

Он отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Он напомнил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме. "До 22 мая точно Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - сказал Кличко.

Бизнес, начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - отметил мэр.

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По его словам, на первом этапе ослабления ограничительных мер правительство разрешило работать летним площадкам кафе и ресторанов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы в пятницу утвердила условия для их работы.

"Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. В частности: расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что для поддержки предпринимателей и упрощение процедур городские власти уже подготовила решение Киевсовета, которое вынесет на ближайшую сессию.

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"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получившим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Сроком в 2 рабочих дня. Касается такая процедура и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривню. Для летних площадок - до конца октября этого года. Для сезонных - до конца декабря. Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", - подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус.
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