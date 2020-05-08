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Мэр Киева: во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%

Мэр Киева: во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В столице за время карантина уровень оплаты за коммунальные услуги возрос на 15%.

Многие киевляне прислушались к обращению и погасили долги по оплате за коммунальные услуги, так во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я благодарен, что многие киевляне и руководители предприятий, прислушались к нашему обращению и погасили долги за коммунальные услуги. Эти средства городу жизненно необходимы. Потому что это — и расчеты столице за энергоносители, зарплата дворников, работников аварийных бригад, работников ТЭЦ и насосных станций. И многих других специалистов, которые продолжают ежедневно работать. Более 20 тысяч коммунальщиков выполняют свою работу. И мы не допустили сбоев в работе жилищно-коммунальной системы с начала карантина", — отметил он.

Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая

По его словам, в период карантина, многие киевляне прислушивались к призыву оставаться дома и воспользоваться онлайн-сервисами для оплаты услуг.

"За это время уровень оплаты за коммуналку онлайн с помощью муниципальных сервисов вырос на 15 процентов... Я советую пользоваться этими возможностями, не тратя время на очереди и не рискуя здоровьем. И сегодня в нескольких социальных сетях мы запускаем проект „Научите родных платить за коммуналку онлайн". Там будет список всех ресурсов, которые помогут сделать такие платежи", — добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения.

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Киев, Украина, ЖКХ, Коммуналка.
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