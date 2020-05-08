На Житомирщине усиливают карантин

Новости Украины:В Житомирской области с 9 по 12 мая усилят карантинные ограничения.

В Житомирской области с 13:00 субботы, 9 мая, до 6:00 вторника, 12 мая, будут введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 мая в Житомирской области подтверждено 480 случаев COVID-19.

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели.