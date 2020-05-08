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В Киеве начнут отключать горячую воду

В Киеве начнут отключать горячую воду
15:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей.

С 12 мая в столице начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, что является необходимой частью подготовки их к работе зимой. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба городской власти.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт, и просим у киевлян извинения за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» и его сотрудники максимально качественно и оперативно будут выполнять эти работы", - сказал Пантелеев.

Он напомнил, что в столице должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение.

"Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - сказал Пантелеев.

Он напомнил, что тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.

В КГГА сообщили, что проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Это значительно снижает аварийность и в отопительный период.

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Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предусмотрено, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. На это время соответствующие тепловые пункты отключат, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращена.

Ранее Пантелеев информировал о том, что городские власти обратились в Кабинет министров Украины с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей. Так, соответствующие изменения необходимо вносить в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в доме отсутствует услуга горячего водоснабжения при проведении тестирования трубопроводов.

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Киев, КГГА, Горячая вода, Теплосети.
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