Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Никогда снова: Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Никогда снова: Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Пока не Кличко: еще один легендарный боксер решил вернуться
Пока не Кличко: еще один легендарный боксер решил вернуться
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая

На Донбассе боевики РФ дистанционно закладывают запрещенные мины

На Донбассе боевики РФ дистанционно закладывают запрещенные мины
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В районе ООС наблюдатели разведки зафиксировали установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин с помощью переносного комплекта минирования.

В районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования.

Об этом сообщает АрміяInform.

"В районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования. Этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года, которой предусмотрено запрещение мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте", - говорится в сообщении.

В Азовском море прошли учения ООС: уничтожили условный вражеский десант (Видео)

Как отмечается, ПОМ-2 помещают в кассету по четыре штуки, каждая из которых размещается в металлическом цилиндре. Процесс их установки осуществляется средствами дистанционного управления. После падения мины на земле начинается процесс её приведения в боевое положение с помощью шести упругих лопастей, которые ставят боеприпас вертикально. Сверху от корпуса отстреливается крестовина, от которой в разные стороны улетают четыре якоря, влекущие за собой тонкую капроновую нить. После того, как её зацепишь, происходит подрыв.

Как рассказал начальник оперативного обеспечения ОТУ «Север», «две мины из кассеты, как зафиксировано на видео, встали в боевое положение в 30-40 метрах от окопа противника, а две другие перелетели через нашего наблюдателя на расстояние в 150 метров. Такие боеприпасы изготавливают в Российской Федерации. Перед установкой противник стер с них все номера, чтобы было невозможно установить их происхождение".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Мины, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
03 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла еще один пункт пропуска на границе с Польшей
Украина открыла еще один пункт пропуска на границе с Польшей
Карта коронавируса в Украине и мире 8 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
На Донбассе боевики РФ дистанционно закладывают запрещенные мины
На Донбассе боевики РФ дистанционно закладывают мины
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь