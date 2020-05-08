На Донбассе боевики РФ дистанционно закладывают запрещенные мины

Новости Украины:В районе ООС наблюдатели разведки зафиксировали установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин с помощью переносного комплекта минирования.

В районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования.

Об этом сообщает АрміяInform.

"В районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования. Этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года, которой предусмотрено запрещение мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ПОМ-2 помещают в кассету по четыре штуки, каждая из которых размещается в металлическом цилиндре. Процесс их установки осуществляется средствами дистанционного управления. После падения мины на земле начинается процесс её приведения в боевое положение с помощью шести упругих лопастей, которые ставят боеприпас вертикально. Сверху от корпуса отстреливается крестовина, от которой в разные стороны улетают четыре якоря, влекущие за собой тонкую капроновую нить. После того, как её зацепишь, происходит подрыв.

Как рассказал начальник оперативного обеспечения ОТУ «Север», «две мины из кассеты, как зафиксировано на видео, встали в боевое положение в 30-40 метрах от окопа противника, а две другие перелетели через нашего наблюдателя на расстояние в 150 метров. Такие боеприпасы изготавливают в Российской Федерации. Перед установкой противник стер с них все номера, чтобы было невозможно установить их происхождение".