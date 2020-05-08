Украина открыла еще один пункт пропуска на границе с Польшей

Новости Украины:В связи со смягчением карантинных мер Украина разрешила работу еще одного пунка пропуска на границе с Польшей.

На украинско-польской границе возобновил работу пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Об этом проинформировала пресс-служба правительства Польши.

"После официального сообщения украинской стороны с 8 мая возобновлено движение через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодня на украинско-польской границе функционирует три пункта пропуска: «Рава-Русская - Гребенное", "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова".

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что распоряжением правительства от 6 мая 2020 года на государственной границе Украины возобновлена работа двух пунктов пропуска: автомобильного ПП «Рава-Русская», на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовск. С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19-ти временно приостановлено пешеходное сообщение.

С 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Как сообщалось, с середины марта Украина и Польша ограничили передвижение через свои границы. С этого времени из Польши в Украину вернулись свыше 180 тыс. украинцев.