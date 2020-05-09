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В школе на Харьковщине продолжается строительство нового двухэтажного корпуса

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В школе на Харьковщине продолжается строительство нового двухэтажного корпуса
01:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kharkivoda.gov.ua

Новости Украины:В Красноградском районе на Харьковщине начали строительство двухэтажного школьного корпуса.

В Наталинской школе в Красноградском районе на Харьковщине в рамках «Большого строительства» возводят новый двухэтажный корпус со спортивной и актовым залами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

«В Наталинской школе строят новый двухэтажный корпус со спортивной и актовым залами. Также в новом здании будут размещаться четыре классные комнаты и другие обслуживающие помещения. Проект реконструкции ООШ реализуется в рамках программы Президента Украины «Большая стройка», - говорится в сообщении.

Проект предусматривает капитальное обновление имеющегося здания школы и достройку нового корпуса. Благодаря этому можно будет организовать в заведении обучение в одну смену, ведь 350 учеников Наталино вынуждены были начинать занятия в разное время.

«Реконструкция нашей школы - это давняя мечта ни одного поколения жителей Наталино. Мы пытались достроить школу в конце 90-х годов прошлого столетия, но изменилась экономическая ситуация, и мы остановились в нулевом цикле, - рассказала председатель Наталинской ОТГ Виолетта Боровская. - Создав объединенную громаду в 2017 году, мы изготовили проект достройки с реконструкцией. И сейчас, наконец, благодаря помощи государства, можем достроить школу. Мы должны были завершить нашу реконструкцию в 2021 году. Но благодаря президентской программе «Большая стройка» мы на 1 год сокращаем сроки - и завершим работы уже до конца 2020 года».

Как рассказала директор школы Елена Гаврилова, строительство нового корпуса позволит не только создать соответствующие условия для обучения школьников, но и обеспечит активный отдых для всех жителей Наталино. Актовым и спортивным залами смогут пользоваться взрослые - в вечернее время. Для этого проектом предусмотрены отдельные входы в помещения.

«Дело в том, что на территории населенного пункта нет Дома культуры, и все культурные мероприятия проводились в школе - в рекреационном отделении первого этажа. В новой актовом зале на 120 мест мы сможем проводить концерты и культурные мероприятия для всех жителей. Спортивный зал также смогут посещать все желающие заниматься спортом. Это не просто достройка школы - это создание образовательно-культурного центра », - отметила Гаврилова.

Сейчас строительные работы на объекте выполняются в соответствии с графиками - как по строительству нового корпуса, так и по восстановлению старого.

«В имеющихся зданиях выполняется утепление фасада и капитальный ремонт внутренних помещений. Сейчас на втором этаже выполняются финишные отделки. К работам на первом этаже планируем взяться со следующего месяца. Это также будет капитальный ремонт с демонтажем старого и устройством нового пола, заменой внутренних сетей, системы отопления, электросетей и т.д. », - рассказал директор подрядной организации Валерий Дудка.

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Ежедневно на объекте работают 40-50 строителей. Завершить все работы планируется до конца года. Впрочем, подрядчик говорит, что такими темпами большую часть работ выполнят уже к началу нового учебного года - и дети начнут занятия в новых условиях.

«Сейчас мы используем карантинные мероприятия и отсутствие детей в школе, чтобы максимально быстро работать. Есть своевременное финансирование - от государственного фонда регионального развития, и из областного бюджета, и от территориальной громады. Этот объект - яркий пример эффективного сотрудничества всех ветвей власти и местного самоуправления. А также это яркий пример того, что развитие государства не останавливается, несмотря на карантинные мероприятия », - отметил председатель Красноградской РГА Александр Кайдаш.

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Строительство, Харьков, ОГА, Школа.
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