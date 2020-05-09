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Во Львове во время эпидемии заболели почти полсотни медиков

Во Львове во время эпидемии заболели почти полсотни медиков
02:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Во Львове у 49 медиков выявили коронавирус от начала карантина.

Во Львове в течение карантина 49 медицинских работников подхватили коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает Гал-Инфо.

«По состоянию на сегодняшнее утро у нас зафиксировано 49 случаев заболевания работников учреждений здравоохранения. Из них 16 уже выздоровели, еще 16 находятся дома на самоизоляции, и 17 находятся на стационарном лечении. К счастью, течение заболевания легкое или средней тяжести. На сегодня среди наших работников, которые лечатся в стационарах, пациентов в тяжелом состоянии нет», - отметил Зуб.

Во Львовской области вспышка COVID-19: за сутки 65 новых случаев

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека. Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека. В общем COVID-19 обнаружили у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

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Львов, Врач, Медик, Коронавирус, Covid-19.
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