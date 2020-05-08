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Во Львовской области вспышка COVID-19: за сутки 65 новых случаев

Во Львовской области вспышка COVID-19: за сутки 65 новых случаев
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рекордные 65 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено на Львовщине за сутки, Садовый собирает штаб быстрого реагирования.

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета в пятницу утром.

Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.

Также зафиксирован еще один летальный случай – 7 мая в реанимации госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 62-летний житель Червонограда. Анализ показал наличие COVID-19 у пациента 3 мая. У него были сопутствующие болезни – хроническая легочная патология и бронхиальная астма.

Таким образом, общее число жертв инфекции в области увеличилось до 18.

На Львовщине второй день растет количество новых случаев COVID-19

В связи с ростом заболеваемости городской голова Львова Андрей Садовый созвал заседание городского штаба по противодействию коронавирусу.

"+65 инфицированных коронавируса на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - написал Садовый на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.

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Львовская область, Андрей Садовый, Коронавирус, Covid-19.
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