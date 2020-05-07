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На Львовщине второй день растет количество новых случаев COVID-19

На Львовщине второй день растет количество новых случаев COVID-19
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17.

Во Львовской области второй день подряд растет и является рекордной для области количество новых случаев заболевания COVID-19: 6 мая подтвердили 42 диагноза, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, речь идет о пациенте из Николаевского района, который умер 4 мая в госпитале ветеранов войн и репрессированных. Позитивные результаты анализов на COVID-19 были получены вчера, 6 мая.

Также увеличилось число пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию.

В Донецкой области количество больных коронавирусом возросло до 89 человек

"По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 оказались позитивными", - указано в сообщении. Таким образом во Львовской области всего зафиксировано 595 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 116 пациентов.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.

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Львовская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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