На Ровенщине зафиксировали еще 27 заражений COVID-19

Новости Украины:В Ровенской области уже более 900 человек болеют коронавирусом.

В Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Большинство новых случаев заболевания выявили в Ровно и Ровенском районе - 6 и 14 соответственно, об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Еще трое заболели в Сарненском районе, двое в Березновском районе, а также по одному в Корецком и Острожском районах. Возраст больных от 9 до 70 лет.

"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. В связи с осложнениями, вызванными коронавирусом, умерло 19 человек. Выздоровели - уже 165", - написал Коваль.

На данный момент в Ровенском областном лабораторном центре на проверке находятся 526 образцов.