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Платные камеры в Лукьяновском СИЗО: сколько это будет стоить

Платные камеры в Лукьяновском СИЗО: сколько это будет стоить
02:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Лукьяновском СИЗО оборудовали платные камеры.

В Лукьяновском СИЗО с сегодняшнего дня появились камеры с улучшенными условиями - новым ремонтом и необходимой бытовой техникой.

Об этом идет в сюжете ТСН.

В одном из старейших корпусов изолятора - потрескавшиеся стены, грязь, грибок и плесень. От ужасных условий, в которых здесь находятся заключенные, просто отбирает речь. Один из арестованных - Андрей - здесь уже полгода. Украл металлолома на 1200 гривен, получил срок в три года тюрьмы. В камере их шестеро, там здесь тесно и душно.

В Министерстве юстиции признают - такие условия ненормальные. Поэтому для тех, кто хочет комфорта, создали услугу платных камер. Пока что их в СИЗО только четыре. Новый ремонт и одноярусные кровати, чего не встретишь в обычных камерах. Есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновка. И даже душ, но в двух камерах из четырех.

Стоит такое удовольствие - за место - 2 тысячи за день, 8 тысяч - за неделю и 12 - за месяц.

Цена не зависит от наличия душа или количества соседей.

"Только сейчас начинаем. Соответственно, заключенные смогут написать, подать заявление, если есть желание, занять эти камеры", – объясняет министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Киевском СИЗО скоро появятся платные камеры

Пока такую услугу ввели только в Лукьяновском СИЗО. Впоследствии появится и в других городах. Там, вероятно, цена будет отличаться. А вот количество платных камер будет зависеть от спроса.

"Мы не являемся компанией, которая хочет получить как можно больше денег, мы эти средства хотим направить на содержание и повышения, улучшения условий содержания в камерах", – говорит Малюська.

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Все по теме:

Киев, СИЗО, Тюрьма, Денис Малюська, Вип-камера.
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