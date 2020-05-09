Экс-прокурора обвиняют в похищении человека

Новости Украины:Экс-прокурора Житомира и его родственников будут судить за похищение человека.

Бывший прокурор Житомирской местной прокуратуры и его родственники предстанут перед судом за похищение человека.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников. Они подозреваются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни или здоровья потерпевшего способом, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий с применением оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что 21 августа 2019 года прокурор вместе с отцом и братом избили мужчину, которого подозревали в похищении вещей с кладбища.

"После избиения, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, прокурор поместил гражданина в багажник автомобиля, где впоследствии его и обнаружили сотрудники полиции во время проверки. Во время избиения потерпевший получил легкие телесные повреждения", - указывают в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.

Процессуальное руководство досудебным расследованием обеспечивала Генеральная инспекция Офиса генпрокурора.