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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли из СИЗО

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли из СИЗО
17:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО под залог.

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошея вышли из СИЗО под залог. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.

Отвечая на вопрос, действительно ли двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошея вышли из СИЗО под залог, адвокат отметил: "Да".

"Где-то в марте-месяце они вышли... Там уменьшена была сумма залога, не намного, тысяч на 20. Родственники внесли деньги за них и они были выпущены", - отметил он.

Добавим, что ранее сумма залога составляла 273 тысяч грн.

Кроме того, экс-полицейский Иван Приходько до сих пор находится под стражей.

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Напомним, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

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Суд, Убийство, СИЗО, Кирилл Тлявов.
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