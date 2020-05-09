В Киеве "закроют" одну из центральных улиц

Новости Украины:В КГГА заявили, что центре Киева частично ограничат движение транспорта.

С 08:00 до 18:00 9 мая на ул. Рейтарской частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. В субботу дорожники снимать старый дорожную «одежду». Впоследствии стелить новый асфальт и наносить разметку в том числе и велосипедную полосу", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГа в пятницу вечером.

Напомним, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили об ограничении движения транспорта на некоторых улицах столицы.

8 мая на ул. Туполева движение будет частично ограничено с 08:00 до 22:00. При благоприятных погодных условиях там будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко.