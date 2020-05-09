В Днепре сгорело складское помещение (Фото)

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на складе вторсырья в городе Днепр.

Сегодня в 3:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Скрябина Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу направлены отделения 3, 4 и 18 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического ангара, который использовался как складское помещение для хранения вторичного сырья.

Огнем уничтожено вторичное сырье, а также повреждены конструкции ангара на общей площади 300 кв.м.

Пожар локализован в 03:45 и ликвидирован в 04:45.

К тушению пожара привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.