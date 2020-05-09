Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая
Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая

В Днепре сгорело складское помещение (Фото)

Смотрите фото (3)
В Днепре сгорело складское помещение (Фото)
08:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: dp.dsns.gov.ua

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на складе вторсырья в городе Днепр.

Сегодня в 3:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Скрябина Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу направлены отделения 3, 4 и 18 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического ангара, который использовался как складское помещение для хранения вторичного сырья.

Огнем уничтожено вторичное сырье, а также повреждены конструкции ангара на общей площади 300 кв.м.

Пожар локализован в 03:45 и ликвидирован в 04:45.

В центре Одессы обрушился жилой дом

К тушению пожара привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Пожар, Днепр, ГСЧС, Склад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
В Киеве &quot;закроют&quot; одну из центральных улиц
В Киеве "закроют" одну из центральных улиц
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки
Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь