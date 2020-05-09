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Пандемия COVID-19: на Ровенщине "закрыли" еще одно село

Пандемия COVID-19: на Ровенщине "закрыли" еще одно село
08:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:В селе Ракитное Ровенской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса.

В селе Ракитное Ровенской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Решение об установлении блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

В то же время сообщается, что в селе Познань, где был установлен блокпост 3 мая, его сняли.

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Как сообщил Коваль, КПП установили на северном въезде/выезде с. Ракитное, что сделало невозможным обход к населенному пункту другими дорогами.

Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов прекратилось всякое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

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Сейчас в Ракитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.

Председатель ОГА также сообщил, что по состоянию на вечер 8 мая на Ровенщине зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек.

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Все по теме:

Ровно, Ровенская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Виталий Коваль, Covid-19.
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