Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая

Зеленский: Дороги – один из важнейших приоритетов для нашего государства

Зеленский: Дороги – один из важнейших приоритетов для нашего государства
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства отправился с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе национальной программы "Большая стройка", который продолжается, несмотря на карантинные меры в Украине.

"Увидели пять садов и пять школ, которые должны быть готовы несмотря ни на что, чтобы 1 сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", - рассказал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский также отметил, что в рамках программы планируется до конца 2020 года отремонтировать рекордные 370 км дорог на Закарпатье.

Укравтодор вскоре получит второй транш по кредиту под госгарантии

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил он.

Отдельно в пункте пропуска президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Главе государства доложили, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

У Зеленского подписали очередной меморандум: подробности

Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дороги, Укравтодор, Закарпатская область, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовятся ко второй волне COVID-19
В Украине готовятся ко второй волне COVID-19
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь