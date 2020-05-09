На Харьковщине коронавирус обнаружили у малыша

Новости Украины:Глава Харьковской ОГА рассказал, что в области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован.

В Харьковской области за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвержден у 52 человек, в том числе у 6 медиков и 5 месячного ребенка, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Самому младшему заболевшему среди подтвержденных случаев за последние сутки - 5 месяцев. Ребенок в больнице с мамой", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что за минувшие сутки умерло 3 человека (у всех них были серьезные сопутствующие заболевания). Таким образом, общее количество умерших увеличилось до 14 человек.

В общей сложности по состоянию на утро субботы в Харьковской области зафиксировано 895 подозрений на COVID-19 (из них 63 - за последние сутки). Из них 528 случаев подтверждено (в том числе 134 - у медиков), 249 опровергнуто.

Из 528 заболевших 61 человек выздоровел, 14 умерли.

Около 60% заболевших - женщины (317 человек).

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (216 человек), меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (22 человека) и до 20 лет (28 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 141 и 121 случай соответственно.

Около 60% подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харькове (318 человек). Среди районов области больше всего заболевших в Харьковском (52), Змиевском (41) и Валковском (34) районах.