Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая

В Запорожье прошла акция "Полк Победы": произошли стычки между участниками и местными активистами

В Запорожье прошла акция "Полк Победы": произошли стычки между участниками и местными активистами
14:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами.

В Запорожье организация "Полк Победы" - аналог российского "Бессмертного полка" - провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Местные активисты срывали с их автомобилей советскую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Как передает "Интерфакс-Украина", в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей "Полка Победы" красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации "Полк Победы".

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Также, по данным полиции 6 мая в Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области от управления СБУ в Запорожской области поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который в Fаcebook призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. При этом, гражданин позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

На Сумщине поймали россиянина-контрабандиста (Видео)

По данному факту Днепровским отделом полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Проводятся следственные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Нацполиция, Запрещенная символика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь