На Буковине - три новые жертвы COVID-19

Новости Украины:За сутки в Черновицкой области умерли три человека из COVID-19.

За минувшие сутки на Буковине умерли три человека, больные COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"За прошедшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировано 3 летальных случая", — говорится в сообщении.

Так, сообщается, что среди умерших женщина 1955 года жительница Глыбоцкого района, имела двустороннюю пневмонию, коронавирус у нее подтвердили, мужчина 1950 года рождения, житель Черновцов, у которого тоже диагностировали COVID-19.

"Женщина 1958 года с Сторожинецкого района, имела пневмонию, тяжелую сердечную патологию, сахарный диабет, гипотериоз. ПЦР-тест — положительный. Умерла в Сторожинецкой ЦРБ", — отмечается в сообщении.

Также общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине — 75.