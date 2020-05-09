В Одессе остановили мужчину с георгиевской ленточкой на одежде

На мужчину, который на Аллее Славы в Одессе шел с георгиевской лентой на одежде, составили протокол.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"На Аллее Славы полицейские остановили мужчину с георгиевской ленточкой на одежде", — говорится в сообщении.
Сообщается, что за использование запрещенной символики в Приморском отделе полиции на 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщалось, полиция ожидает провокации во время мероприятий 9 мая и уже сейчас проводит превентивную работу.