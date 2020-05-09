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Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации

Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики.

Мероприятия в Украине, приуроченные ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции Украины.

"Акции, приуроченные к празднованию Дня победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения", - отметили в полиции.

В Нацполиции подчеркнули, что по состоянию на 13.00 субботы открыто одно уголовное производство в связи с использованием запрещенной символики. "В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику", - рассказали в полиции.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).

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Также, по информации полиции, составлено 9 административных протоколов. 5 протоколов касаются нарушения правил карантина (ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях): 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно - в Херсонской области.

Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями (ст. 173-3 Кодекса об админнарушениях) - по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

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Как сообщалось, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивают более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

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Украина, 9 мая, Нацполиция.
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