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Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красоты в Киеве

Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красоты в Киеве
18:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Обнародованы требования к работе парикмахерских и салонов красоты в Киеве.

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты на первом этапе послаблений карантинных противоэпидемических ограничений будут работать только по предварительной записи.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, между приемом посетителей они должны соблюдать временной интервал в 15 минут.

"Соответствующие требования к работе учреждений в условиях карантина утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в КГГА.

Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция 3 м - при расположении рабочих мест параллельными рядами; 1,8 м - при расположения рабочих мест по оси; 0,7 м - от последнего рабочего места к стене или другой преграде.

Запрещено предоставление услуг без надетых средств индивидуальной защиты - масок и одноразовых перчаток, перчатки необходимо менять после каждого действия (рабочего процесса), которые не связаны между собой.

Также учреждения должны соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные мерроприятия: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок, перчаток, салфеток и их утилизация и тому подобное.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и инструментов многоразового использования должны проводить после каждого клиента, или при отсутствии посетителей - каждые два часа.

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Учреждения должны соблюдать нормативные показатели микроклимата и обеспечить сквозное проветривание помещений.

На входах должен осуществляться санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

Внутрь допускаются люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м.

На входах должны быть установлены дозаторы с антисептиком.

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или другим способом.

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"Обращаем внимание, что на первом этапе послаблений противоэпидемических ограничений откроются салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м. Учреждения, расположенные в ТРЦ, пока остаются закрытыми (если не имеют отдельного входа с улицы). Все еще закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа (кроме медицинского), тату салоны и т.д.", - отметили в КГГА.

Как сообщалось ранее, с 12 мая Киев начинает внедрять первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, однако ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать.

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Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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