Попытка поджога синагоги в Херсоне: полиция задержала подозреваемого

Новости Украины:В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги.

В Херсоне правоохранители задержали одного из подозреваемых в попытке поджога здания иудейской религиозной общины 20 апреля, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Сегодня во время охраны общественного порядка в парке "Славы" полицейские совместно с сотрудниками областного управления Службы безопасности Украины заметили двух похожих по ориентировке молодых мужчин. Сейчас установлено, что один из них и является подозреваемым в совершении этого преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - указывается в сообщении.

Начальник полиции области Александр Прокудин отметил, что для раскрытия преступления сотрудники полиции изучили множество видеозаписей с камер, установленных на улицах города, и воссоздали маршрут движения подозреваемых до совершения преступления и после него.

Как сообщалось, в ночь на 20 апреля полиция получила сообщение о том, что на порог здания иудейской общины на ул. Театральной в Херсоне бросили бутылку с горючей жидкостью. Пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась.

По факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины в Херсоне начато уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции области. Расследование ведется по ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.