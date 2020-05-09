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Массовое нарушение карантина: полиция Херсона отчиталась о ситуации на мероприятиях к 9 мая

Массовое нарушение карантина: полиция Херсона отчиталась о ситуации на мероприятиях к 9 мая
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция зафиксировала массовое нарушение карантина в Херсоне.

В Херсоне полиция зафиксировала массовое нарушение карантинных ограничений участниками акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, организованной пророссийскими партиями.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, с нарушителями проводилась разъяснительная работа, а в отношении тех из них, кто не реагировал, будут составлены протоколы.

"Соответствующие сведения внесены в журнал регистрации правонарушении и в Единый реестр досудебных расследований. По зарегистрированным в отношении нарушителей будут составлены протоколы согласно ч. 3 ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказала Пшонь.

Основные мероприятия прошли в Парке славы возле Вечного огня и монумента "Воинам-освободителям" и носили неофициальный характер, анонсировались в соцсетях. В мероприятиях в основном участвовали депутаты Херсонского горсовета от партий "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) и "Наш край", а также сторонники этих политических сил. Также на акции был замечен внефракционный народный депутат Игорь Колыхаев - мажоритарщик, избранный в Херсонской области в избирательном округе № 184.

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Всего в акции участвовали около 100 человек. Сотрудников полиции, охранявших порядок, также было около 100. Полицейские раздавали всем желающим защитные маски.

Участники мероприятия провели небольшое шествие по парку: от ул. Перекопской до монумента "Воинам-освободителям", к которому возложили цветы. Во время шествия большинство участников акции сняли защитные маски и уже без них подошли к памятнику.

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Митинг или какое-либо другое собрание участники акции не проводили. Акция продолжалась около 1,5 часа.

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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Херсон, Карантин, 9 мая, Нацполиция.
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