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19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список

19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
22:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Киеве 10 мая разрешили работать 19 продовольственным рынкам.

10 мая в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Разрешено работать рынкам: "Феофановский", "Демеевский", "Базар на лесной", "Маяк", "Владимирский рынок", "Печерский рынок", "Иллис", "Бессарабский рынок", "Левобережный", "Днепровский рынок", "Путь", "Колибрис", "Одесский", "Выгуровский", "Нивки", "Турбота", "Западный", "Отрадненский" и "Лукьяновский".

Как сообщалось ранее, возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на продажу.

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В частности, агропродовольственные рынки в столице открывают при условии выполнения ряда противоэпидемических требований: обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, дистанцию в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

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Киев, КГГА, Рынки.
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