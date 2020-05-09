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В Харьковской ОГА настаивают, что правильно выплатили медикам надбавки

В Харьковской ОГА настаивают, что правильно выплатили медикам надбавки
23:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Харьковской ОГА заявили, что правильно выплатили все надбавки медработникам за март.

В Харьковской ОГА настаивают, что дополнительные мартовские выплаты медикам, прилеченным к лечению пациентов с COVID-19, начислены из городского бюджета в соответствии с отработанным временем.

Об этом говорится в переданном Укринформу пресс-службой облгосадминистрации комментарии директора областного департамента здравоохранения Вадима Иванникова по поводу заявления министра здравоохранения Максима Степанова об «интересных» мартовских окладах медиков в регионе.

«Во-первых, 17 медицинских работников, упомянутых Степановым, лечили 1 пациента, а не 4-х (единственный случай заболевания на Харьковщине в марте зафиксирован 28-го числа - ред.). Во-вторых, надбавки всем медикам были начислены согласно 145-у приказу Министерства труда и социальной политики (еще в 2003 году), который действовал до 1 апреля, а также закону Украины от 17 марта 2020 года и соответствующего постановления Кабинета министров Украины от 23 марта 2020 года № 246. Именно эти документы и установили за март на время их публикации почасовую оплату труда медработников за работу, связанную с риском инфицирования COVID-19. То есть каждый из медиков получил доплату только за время, когда контактировал с пациентом», - цитирует пресс-служба Иванникова.

Расчет надбавок этим 17 медикам, которые контактировали с первым заболевшим COVID-19 в регионе, делал департамент здравоохранения Харьковского горсовета, поскольку речь идет именно о работниках городской больницы.

Относительно реальных трехсотпроцентных надбавок, то медики получат их за апрель.

«В 331-м постановлении Кабмина, принятом 24 апреля (а фактически поступило оно в регионы 4 мая) четко написано: "Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 апреля 2020 года». Поэтому начисления по нему за март невозможны», - отметили в департаменте.

Сейчас говорят в ОГА, больницы ожидают денег от НСЗУ.

Как сообщалось, в субботу, 9 мая, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Днепропетровская, Киевская и Херсонская области вообще не отчитались по выплатам надбавок медикам, а к отчетам некоторых областей, которые предоставили данные, есть вопросы. В частности, по его словам, Харьковская область сообщила в Минздрав о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных. «Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат из бюджета всех уровней, - 14 900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднем. Какие интересные три оклада в Харьковской области», - сказал Степанов.

Херсонщина отчиталась о 300% надбавки медработникам

Президент Владимир Зеленский 6 мая заявил, что требует найти и наказать виновных в задержке выплаты обещанных доплат медикам, которые работают с больными COVID-19.

Степанов отметил, что всем медицинским работникам, которые не получили доплаты в размере 300 процентов за март, денежные средства будут выплачены в ближайшее время.

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ОГА, Медики, Надбавки, Харьковщина, Коронавирус.
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