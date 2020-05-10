В Крыму резко возросло число пациентов с подозрением на коронавирус

Новости Украины:При этом более чем в три раза выросло количество госпитализированных с ОРВИ.

В аннексированном Крыму удвоилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Согласно опубликованной информации, за последние сутки в оккупированном Крыму госпитализировали с подозрением на коронавирус 24 человека, тогда как на день ранее таких было 11. При этом более чем в три раза выросло количество госпитализированных с ОРВИ – в стационар забрали 42 человека, тогда как ранее госпитализированных с этим диагнозом было 13.

В то же время сообщается о 15-ти госпитализированных с пневмонией. По состоянию на утро 9 мая в оккупированном Крыму сообщили о четырех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми. Всего сообщается о 189 случаях COVID-19. На территории полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим.