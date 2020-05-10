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Менее, чем за час: в Ивано-Франковской области разыскали и задержали угонщика автомобиля

Менее, чем за час: в Ивано-Франковской области разыскали и задержали угонщика автомобиля
07:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:В ГУНП Ивано-Фронковской области сотрудники разыскали угонщика авто.

Благодаря слаженным действиям полицейских Кольского отдела полиции менее чем за час угнанный автомобиль возвращен владельцу, а злоумышленник задержан. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщает ГУНП области.

9 мая в 15:25 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявительница сообщила, что неизвестный завладел транспортным средством "Опель Вектра" в селе Томашовке, что в Кольском районе. Пояснила, что незапертую машину водитель оставил на дороге возле дома с ключом в замке зажигания.

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После сообщения на розыск автомобиля и задержанию злоумышленника ориентированы наряды полиции. Правоохранители немедленно определили возможные пути выезда из данного населенного пункта и дальнейшие направления движения. Оперативно-розыскными мероприятиями и по "горячим следам" оперативникам менее чем за час удалось остановить угнанный автомобиль между селами Студинка и Средний Бабин. Полицейские задержали злоумышленника, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Последние выяснили, что к преступлению причастен 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Он проезжал с. Томашовке велосипедом и заметил автомобиль в свободном доступе, после чего решил завладеть им.

Мужчине грозит уголовная ответственность согласно ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В дальнейшем следователи сообщат о подозрении злоумышленнику, а суд изберет меру пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в Вышгороде задержали работника СТО, который на чужом авто поехал в столицу.

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Автомобиль, Угон, Нацполиция, ГУНП.
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