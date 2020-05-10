На Волыни мужчина сбывал огнестрельное оружие

Новости Украины:Сотрудники ГУНП Волыни задержали мужчину, за незконную продажу оружия.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция области.

Оперативники управления уголовного розыска области в сотрудничестве с сотрудниками Ратнивского отдела полиции поймали 36-летнего жителя района при продаже охотничьего нарезного огнестрельного оружия с оптическим прицелом и 26 патронов к нему. Мероприятия проводились в рамках предварительного расследования, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ружье и патроны изъяли. Их направили на исследование в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, подозреваемого в нападении с оружием на Закарпатье задержали под Киевом.