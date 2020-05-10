Пропал в лесу: на Киевщине полиция разыскала 4-летнего мальчика

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции нашли 4-летнего мальчика, потерявшегося в лесу ранее.

В Бородянском районе Киевской области полиция разыскала в лесу пропавшего 4-летнего мальчика, который прошел от места исчезновения 2,5 км.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"ЧП произошло в селе Козинцы Бородянского района. Двое братьев-близнецов катались на качелях возле леса. Домой вернулся один из них.

Родители пытались самостоятельно разыскать сына, но потом обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на поиски малолетнего ребенка был поднят по тревоге личный состав Бородянского отделения полиции, ювенальная превенция, кинологи, полк полиции особого назначения, ориентированные наряды полиции и местное население.

"Поиски осложнялись тем, что дачный массив находится среди леса и болот, а у ребенка - проблемы со слухом", - добавили в сообщении.

Вместе с правоохранителями ребенка искали неравнодушные граждане из села. Активные поиски продолжались полчаса. Мальчика удалось найти живым и невредимым. Пройдя почти 2,5 км, он взобрался на дерево и ждал спасения.

"Ювенальные полицейские объяснили родителям, чтобы в дальнейшем были осмотрительнее и не оставляли своих детей без присмотра", - говорится в сообщении.