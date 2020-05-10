СМИ: у берегов Африки с борта судна похитили украинского моряка

Новости Украины:Вблизи берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

У берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Как уточняется, инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.

По данным Maritime Bulletin, судно RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.