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Отказался от мероприятия с дипломатом РФ: украинский посол в Германии рассказал, почему

Отказался от мероприятия с дипломатом РФ: украинский посол в Германии рассказал, почему
07:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Мельник считает правильным свое решение не участвовать в совместной с российским послом церемонии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о своем отказе участвовать в совместной с послом России церемонии возложения цветов в Берлине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"На мой взгляд, решение сделать это публично было правильным. Ведь мы еще раз заявили на весь мир о том, что война, которая продолжается на востоке Украины, продолжается ежедневно и еженощно, она уносит жизни наших солдат, она калечит людей. В Берлине в течение последних 5 лет лечатся наши военнослужащие, которые были ранены. Более 130 солдат, прошедших лечение. Один из них до сих пор находится здесь. Украинцы страдают, и мы требуем, чтобы эта боль украинцев также была услышана и в Берлине. А с другой стороны, этот жест, который некоторые считают "недипломатичным", также и среди моих коллег (это не секрет), он, по моему мнению, указывает, что сегодня пришли времена другой - публичной дипломатии", - подчеркнул дипломат.

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Он добавил, что сейчас не время обмениваться вербальными нотами, а нужно озвучивать свою позицию публично и четко. "И, во-вторых, нам удалось благодаря этому шагу привлечь внимание немецкого общества, общественности, СМИ, а также политических кругов к огромной цене, которую украинский народ заплатил за победу над нацизмом, заплатил в результате войны на уничтожение, которую вела Германия против нас на нашей территории. Я не жалею, что этот отказ состоялась именно таким образом. Поскольку, конечно, сидеть тихонько и поддерживать какую-то позицию - это одна ситуация, а гораздо более эффективно - заявить во весь голос о том, что нам болит. и мой опыт работы в Германии подтверждает, что только таким образом можно расшевелить людей, можно достучаться не только до ума, но и к немецкому сердцу", - рассказал Мельник.

Ранее берлинская газета Tagesspiegel сообщила, что три посла в Германии - Украины, России и Беларуси - получили приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера 2 мая почтить окончания Второй мировой войны возложением венков. Но церемонию было решено провести "не рядом с одним из важных мемориалов города, а перед незаметным на первый взгляд жилым домом на улице Шуленбургринґ в районе Берлин-Темпельхоф, где в квартире на первом этаже в последние дни войны находился штаб командования 8-й гвардейской армии СССР".

Мельник отказался от участия в церемонии совместно с представителями России. Изданию Tagesspiegel Андрей Мельник объяснил, что ценит приглашение главы Берлина, но не может принять его из-за нынешней агрессии России против Украины. 

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Как сообщалось, ранее Мельник предложил 76-летнему бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру поспорить, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

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Германия, Украина, РФ.
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