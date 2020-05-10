Штаб ООС: боевики 17 раз нарушали режим "тишины"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций боевиками.

9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов. У Красногоровки и опытно оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Широкино, Славного и Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Хутора Свободного российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды - с 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехового задействовал противотанковый ракетный комплекс.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

С начала текущих суток, 10 мая, российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехового вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки, 10 мая, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, в СБУ сообщили о 214 человек, находящихся в списке незаконно лишенных свободы на неподконтрольных территориях.