На Херсонщине еще 3 человека заразились коронавирусом

Новости Украины:В Херсонской области за сутки выявили три случая коронавируса.

В Херсонской области в субботу, 9 мая, лабораторным методом подтверждено 3 новых случая заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведены 250 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, по результатам чего имеем 3 новых случая", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Глава ОГА уточнил, что новые случаи зафиксированы в Херсоне (1) и Каховском районе (2 ранее контактировавших с больным коронавирусом).

"Все три человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", – подчеркнул Гусев. Также он отметил, что выздоровело 11 пациентов – жителей Алешковского, Голопристанского районов и Херсона. По состоянию на вечер 9 мая в области находится 159 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 80 из них уже выздоровели, 2 летальных исхода.