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На Винничине пропавшего рыбака нашли на дне озера

На Винничине пропавшего рыбака нашли на дне озера
09:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Спасателям Винницы поступило сообщение о том, что в районе озере Гуральня, что находится на территории Винницкого лесничества, во время рыбалки пропал человек.

В пятницу спасателям Винницы поступило сообщение о том, что в районе озере Гуральня, что находится на территории Винницкого лесничества, во время рыбалки пропал человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

К поискам была привлечена спасательно-водолазная служба Винницкого городского совета, однако, поисковые работы были безрезультатны.

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9 мая в 7:30 к проведению работ по поиску рыбака была привлечена группа водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области. В общем, обследована поверхность акватории озера общей площадью 60 тысяч кв.м.

В 16:45 тело утопленника было обнаружено и поднято на берег. Погибшим оказался 21-летний житель села Лавровка Винницкого района. К проведению данных работ от ГСЧС привлекалось 7 человек личного состава и одна единица спецтехники, а также четыре специалиста спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета.

Как сообщалось, в пруду в Винницкой области нашли тело военного: открыто производство.

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Винница, Озеро, ГУНП.
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