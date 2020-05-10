СБУ: Баканов проверил управления в Кировоградской области

Новости Украины:Иван Баканов с рабочим визитом посетил Управление СБУ в Кировоградской области.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов с рабочим визитом посетил Управление СБУ в Кировоградской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Главной целью поездки была оценка профессиональных достижений регионального управления и ознакомление личного состава с новыми направлениями профессиональной деятельности и изменением подходов в работе, которые должны сосредоточиваться на нейтрализации угроз нашей стране.

"Обновленная СБУ - это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Региональные управления должны работать на опережение, действовать слаженно и эффективно, реагируя на различные типы угроз. Сейчас Служба сосредоточивает дополнительное внимание на противодействии угрозам, которые возникают перед государством во время пандемии коронавируса", - заявил Иван Баканов.

В ходе встречи с руководством и личным составом областного управления глава СБУ отметил, что стратегические ориентиры обновленной спецслужбы четко определены. Основными задачами Службы сегодня являются контрразведывательная деятельность, защита государственной безопасности, борьба с терроризмом и диверсиями, киберугрозами и тому подобное.

Как сообщалось, Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома.