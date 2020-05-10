В Киевской области в марте 254 медика получили надбавку в 300% к зарплате

Новости Украины:На Киевщине более 250 медработников получили надбавки к зарплатам.

254 медицинских работник из пяти больниц и пунктов экстренной медицинской помощи Киевской области в марке 2020 года получили доплату в размере 300% от должностного оклада на общую сумму 2 млн 270 тыс. грн, сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"На сегодня, 8 мая, проведены соответствующие расчеты за март… Эти средства распределены между медучреждениями, которые непосредственно были задействованы в ликвидации последствий пандемии", - рассказал Володин во время онлайн-брифинга.

Он добавил, что средства, которые получают медики, задействованные в лечении больных Covid-19 - это государственная медицинская субвенция. Также доплаты осуществляются за счет местных бюджетов. По данным на 8 мая, средства уже преимущественно выплачены или будут выплачены, как только банки возобновят перечисление средств после выходных.

В марте в медучреждениях Киевcской области от Covid-19 лечились 22 человека. Некоторая часть жителей Киевской области проходила лечение в медучреждениях столицы. Соответствующий отчет был направлен в Министерство здравоохранения Украины 8 мая.

"В апреле из-за увеличения больных коронавирусом возрастет и количество медиков в области, которым будет начислена доплата в размере 300%", - отметили в пресс-службе обладминистрации.