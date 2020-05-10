Госпогранслужба: из Европы и Ближнего Востока эвакуировали более 560 украинцев

Новости Украины:В аэропорт Киева "Борисполь" прибыли более 560 граждан Украины за прошедшие сутки.

В "Борисполь" прибыли более 560 граждан Украины за прошедшие сутки. 8 пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Этими самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли более чем 560 граждан Украины. Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Человек с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Также в ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дий вдома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

Отмечается, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Как сообщалось, что в Украину эвакуировали еще около 800 человек из Италии, Дании и Испании.