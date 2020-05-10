Карантинные ослабления: Ляшко рассказал, что заработает в Украине с 11 мая

Новости Украины:В Украине завтра, 11 мая, начнется первый этап ослабления карантина.

Завтра, 11 мая, в Украине начнется первый этап ослабления карантина, во время которого откроется часть предприятий торговли и общественных мест. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обнародовал информацию на своей странице в Facebook о том, что будет разрешено с понедельника.

"Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение являются чрезвычайно важны вопросами", - написал Ляшко.

Так, с 11 мая в Украине откроются парки, скверы и зоны отдыха.

Также открываются парикмахерские и салоны красоты, предприятия оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, общественного питания и детских зон в торгово-развлекательных центрах.

Завтра начнут работу заведения общественного питания на вынос, открываются летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра. Также заработают музеи и библиотеки.

Позволят тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд. Свою работу смогут восстановить аудиторы, адвокаты, нотариусы, психологи, журналисты.

Другие ограничения будут действовать до 22 мая.

Как сообщалось, Кабинет министров Украину 4 мая принял постановление о продолжении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.