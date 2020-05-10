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Минздрав прокомментировал увеличение количества госпитализированных с COVID-19

Минздрав прокомментировал увеличение количества госпитализированных с COVID-19
11:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Рекомендацию к госпитализации пациентов с коронавирусом принимает исключительно врач.

Решение о госпитализации пациентов с коронавируса принимает исключительно врач, учитывая состояние, течение болезни и сопутствующие заболевания. Однако делать выводы о количестве госпитализированных не нужно по одному дню.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение о госпитализации принимает непосредственно врач.

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Он принимает это решение исходя из стандартов оказания помощи утвержденных Минздравом. Решение принимается из таких факторов, как состояние, течение болезни, нет ли сопутствующих заболеваний. Это решение, принимает исключительно врач. По количеству госпитализаций, я считаю, что мы не можем делать выводы по одному дню, например, сегодня 134 человека были госпитализированы. Если смотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%", - рассказал ов Степанов, отвечая на вопрос, почему увеличилось количество госпитализаций, ведь в четверг оно достигало 313 человек.

Как сообщалось, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 30 детей и 110 медработников.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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