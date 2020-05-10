На Полтавщине в ДТП пострадали три человека

Новости Украины:В Полтавской области произошло ДТП при участии двух автомобилей.

В Полтаве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего телесные повреждения получили три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Так, сегодня, около 06:00, на перекрестке улиц Великотирновская и Половка произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen.

"В результате столкновения телесные повреждения получили 25-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля Daewoо, а также 40-летний водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил дорожного движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщалось, что в Виннице водитель Infiniti, который устроил смертельное ДТП, получил условное наказание.