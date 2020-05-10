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На Полтавщине в ДТП пострадали три человека

На Полтавщине в ДТП пострадали три человека
14:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:В Полтавской области произошло ДТП при участии двух автомобилей.

В Полтаве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего телесные повреждения получили три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Так, сегодня, около 06:00, на перекрестке улиц Великотирновская и Половка произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen.

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"В результате столкновения телесные повреждения получили 25-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля Daewoо, а также 40-летний водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил дорожного движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщалось, что в Виннице водитель Infiniti, который устроил смертельное ДТП, получил условное наказание.

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ДТП, Полтава, ГУНП.
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