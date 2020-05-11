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В Запорожской области злоумышленники демонтировали трубы оросительной системы

В Запорожской области злоумышленники демонтировали трубы оросительной системы
05:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция Запорожской области задержала людей, которые демонтировали трубы оросительной системы.

В субботу около 18 часов работники Акимовского отделения полиции ГУНП в Запорожской области в поле близ села Мирного, разоблачили двух человек, которые выкапывала трубы оросительной системы. Об этом сообщает полиция области.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проверяется причастность фигурантов к совершению краж других водопроводных труб на территории Запорожской области.

Подозреваемые - жители Мелитополя, 1962 и 1982 годов рождения с помощью грузового автомобиля и экскаватора совершали демонтаж металлической трубы оросительной системы. Из автомобиля МАЗ изъято более 20 метров металлической трубы.

В ходе проведенного осмотра места возле пункта приема металлолома в поселке городского типа Акимовка, следователи обнаружили и временно изъяли еще 45 фрагментов труб аналогичного диаметра, экскаватор, газосварочное оборудование, насос, транспортные средства с прицепами. Все имущество проверяется на причастность к совершению данного уголовного преступления.

В Запорожье у мужчины изъяли более тысячи экземпляров запрещенной символики

Напомним, преступная группа украла у государства трубы оросительной системы на 2,8 млн грн.

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Полиция, Запорожье, Запорожская область, Нацполиция.
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