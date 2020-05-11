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На Донбассе ранены четверо украинских военных

На Донбассе ранены четверо украинских военных
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо военных.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Авдеевки. Там враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также НВФ дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты недалеко от н.п. Старогнатовки.

Боевики вновь произвели обстрел окрестности Орехового, ранив четырех военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мпротивник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом НВФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским боевики обстреляли трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

По данным украинской разведки, 10 мая военнослужащие ранили пятерых боевиков.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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