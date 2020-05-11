В Украину прибыло еще более 300 граждан

За прошедшие сутки, 10 мая, эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении в Украину прибыло более 300 пассажиров, сообщает Госпогранслужба.
При оформлении авиарейсов из Шарджи и Еривана пограничники осуществили температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья пассажиров. "Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не выявлено", - отмечается в сообщении.
Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дий вдома".
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысяч граждан.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.