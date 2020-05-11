Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 228 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 522 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 9 мая – о 515 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 952 человека, что на 171 больше, чем днем ранее.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в восьми областях Украины из 24, и количество болеющих таким образом там снизилось, а еще в четырех областях количество активный случаев заболевания Covid-19 осталось неизменным.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник, больше всего новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.

Всего за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 9 новых случаев заболевания Covid-19 и 18 случаев выздоровления (с начала пандемии – 553 заболевших, 6 умерших и 309 выздоровевших), сейчас в области болеет 238 человек (за сутки на 9 меньше);

в Волынской области – 12 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время – 482 заболели, 11 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеет 352 человека (за сутки на 11 больше);

в Днепропетровской области – 27 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 731 заболели, 6 умерли и 75 выздоровели), сейчас болеет 650 человек;

в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии – 100 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек;

в Житомирской области – 6 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (523 заболели, 11 умерли и 54 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 458 человек;

в Закарпатской области - 35 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время 730 заболевших, 17 умерших и 99 выздоровевших), сейчас болеет 614 человек (за сутки на 34 больше);

в Запорожской области - 1 новый случай заболевания и 5 - выздоровления (всего 329 заболевших, 7 умерших и 125 выздоровевших), сейчас болеет 197 человек (на 4 меньше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания Covid-19 и 71 - выздоровления (1 126 заболевших, 61 умерший и 289 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 776 человек (на 61 меньше за сутки);

в г.Киеве - 66 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (всего 1 871 случаев заболевания, 37 - смерти и 138 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 696 человек;

в Киевской области – 28 новых случаев заболевания и 49 - выздоровления (с начала пандемии 1 000 заболели, 20 умерли и 168 выздоровели), сейчас болеют 812 человека (за сутки на 21 меньше);

в Кировоградской области – 4 новых случая заболевания и 3 – выздоровления (за все время 420 заболели, 20 умерли и 242 выздоровели), сейчас болеет 158 человек (на 1 больше за сутки);

в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии 42 заболели и 14 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 28 человек;

во Львовской области - 45 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 5 - выздоровления (за все время – 798, 20 и 157 соответственно), сейчас болеет 621 человек (на 39 больше за день);

в Николаевской области – 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 223 заболевших, 5 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 169 человек;

в Одесской области - 10 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (за все время 646 заболели, 5 умерли и 35 выздоровели), сейчас болеет 606 человек (на 7 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 1 новый случай заболевания и 2 - выздоровления (247 заболевших, 8 умерших и 108 выздоровевших за все время), болеет 131 человек (за сутки на 1 меньше);

в Ровенской области за сутки подтверждено 52 новых случая заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 7 случаев выздоровления (за все время с начала пандемии – 978 заболевших, 21 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 808 человек (на 40 больше за сутки);

в Сумской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (за все время 154 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 76 человек;

в Тернопольской области - 19 новых случаев заболевания и 27 - выздоровления (за все время – 1 018, 18 и 337 соответственно), сейчас болеет 663 человека (за сутки на 8 меньше);

в Харьковской области - 23 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 6 - выздоровления (за все время – 595, 19 и 73 соответственно), сейчас болеет 503 человека (за сутки на 14 больше);

в Херсонской области - 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 161 заболевший, 2 умерших и 80 выздоровевших), сейчас болеет 79 человек;

в Хмельницкой области 3 новых случая заболевания и 4 - выздоровления (за все время 178 заболевших, 7 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 118 человек (на 1 меньше за сутки);

в Черкасской области - 1 новый случай заболевания, 1 - смерти и 3 - выздоровления (с начала пандемии - 342, 13 и 147 соответственно), сейчас болеет 182 человека (на 3 меньше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 56 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 21 случай выздоровления (2 324 заболевших, 81 умерший и 359 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 884 человека (на 30 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области – 4 новых заболевших и 4 выздоровевших (с начала пандемии – 77 заболевших, 6 умерших и 15 выздоровевших), сейчас болеет 56 человек, как и днем ранее.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 228 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 11 тыс 952 человека, что на 171 больше, чем сутками ранее.