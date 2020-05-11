В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 282 тыс. человек, число инфицированных - 4,1 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире по состоянию на понедельник достигло 282 тыс. 719 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 398, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 понедельника насчитывалось 4 млн 102 тыс. 955 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 тыс. 634 случая заражения.

Излечились более 1,5 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 329 тыс. 791 (79 тыс. 528 скончавшихся), Испании - 224 тыс. 350 (26 тыс. 621), Великобритании - 220 тыс. 449 (31 тыс. 930), Италии - 219 тыс. 070 (30 тыс. 560), Франции - 177 тыс. 094 (26 тыс. 383), Германии - 171 тыс. 657 (7 тыс. 569), Бразилии - 162 тыс.699 (11 тыс. 123), Турции - 138 тыс. 115 (3 тыс. 789), Иране - 107 тыс. 603 (6 тыс. 640).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 - летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.