В США выросло число смертей от коронавируса

Новости мира:В США от коронавируса скончались более 80 тысяч человек.

В Соединенных Штатах по состоянию на понедельник от связанных с коронавирусом Covid-19 заболеваний скончались 80 тыс. 787 человек, число случаев летального исхода увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.

Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 млн. 367 тыс. 638 случаев заражения.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 4 161 614 случаев заражения коронавирусом, среди которых 282 923 летальных, выздоровели от болезни 1 467 349 человек.США лидируют среди стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В первой пятерке также находятся Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688).

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 - летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.