На Донбассе с начала суток - "тишина"

Новости Украины:С начала текущих суток режим тишины в зоне проведения ООС не нарушался.

Российские оккупационные войска с начала суток, 11 мая, не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Михаил Шаравара.

"С начала этих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил представитель МОУ.

В то же время Шаравара напомнил, что за прошедшие сутки, 10 мая, со стороны вражеских позиций были выпущены 28 артиллерийских снарядов и более 110 мин различных калибров. Семь обстрелов опорных пунктов Объединенных сил были зафиксированы на Донецком направлении, восемь раз противник открывал огонь на Луганском направлении.

Вчера в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса один военнослужащий ВСУ получил ранение и еще трое - боевые травмирования. Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.